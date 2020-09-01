За базу взята модель S 1000 RR, но супербайк полностью проектировался подразделением М.

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Известное спортивное подразделение М, «заряжающее» автомобили баварской марки, давно планирует выход в сегмент спортивных мотоциклов. Несколько лет назад они уже представляли дополнительное оборудование для продукции BMW Motorrad, однако сегодня мы впервые имеем дело с мотоциклом BMW, в разработке которого спорт-подразделение М участвовало с самого начала.

У супербайка рядный 1000-кубовый четырехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением, форсированный до 212 л.с. (в стандартном варианте у этого мотора, принадлежащего модели S 1000 RR, «всего» 207 л.с.) при 14 500 об/мин. Максимальный крутящий момент — 113 Нм. Максимальная скорость мотоцикла составляет 315 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 3,1 секунды.

Настройки двигателя позволяют выбрать один из пяти режимов: «Rain», «Road», «Dynamic», «Race», и «Race Pro1–3», а также есть функции лаунч-контроля и помощи при старте в гору.

Модель отличается специальным карбоновым оперением в носовой части, улучшающей прижимную силу в поворотах, а также усиленными тормозами с карбоновым дисками. Приборка — это TFT-дисплей 6,5", на который при запуске выводится логотип M...

Отметим, что мотоцикл уже появился среди моделей на российском сайте BMW Motorrad, однако дата старта продаж и цены пока не объявлены. «Родительская» модель S 1000 RR предлагается в России по цене от 1 545 000 рублей.

За те же деньги можно взять Ural Weekender или Cake Kalk OR.

Фото: BMW.

BMW показала 212-сильный супербайк За базу взята модель S 1000 RR, но супербайк полностью проектировался подразделением М. BMW показала 212-сильный супербайк



