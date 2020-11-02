Skoda Karoq и Rapid подорожали

Кроссовер и лифтбек прибавили в цене 34 и 27 тыс. рублей соответственно.

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Kроссовер Skoda Karoq и лифтбек Rapid стали дороже на 34 и 27 тыс. руб., или на 1,9–3,4% относительно прежней стоимости, выяснили аналитики «Цена Авто» в ходе мониторинга цен на рынке.

У Skoda Karoq не подорожали лишь две версии — Active и Ambition с четырехцилиндровым двигателем 1.6 MPI (110 л.с.). Продажи автомобилей в такой модификации начались только в октябре. Прибавка затронула машины с мотором 1,4 л. До этого подорожание Skoda Karoq отмечали в августе, тогда кроссовер чешской марки прибавил до 42 тыс. рублей (в зависимости от комплектации). Что касается обновленного лифтбека Skoda Rapid, то прайсы на него не меняли с начала продаж в мае.

Теперь цены на модель Karoq на российском рынке составляют от 1 359 000 до 1 869 000 рублей, а на Skoda Rapid — от 819 000 до 1230 000 рублей.

Согласно AEB, в сентябре марка Шкода демонстрировала хороший рост продаж — на 31%, всего было реализовано 9616 автомобилей. Самыми популярными моделями бренда на российском рынке стали Rapid (3749 шт.) и Octavia (3597 шт.)