Renault запатентовала новый Sandero в России — журнал За рулем

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Renault запатентовала новый Sandero в России

Производство на АВТОВАЗе, по предварительным данным, стартует в 2022–23 годах.

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Новый Sandero на испытаниях в России — первые фото

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения хэтчбека Renault Sandero. Такие публикации не всегда являются прямым свидетельством грядущего запуска в России, но в случае с Sandero можно сказать точно: компания готовится к производству и продажам хэтчбеков нового поколения.

В феврале 2021 года стало известно, что первый этап российских испытаний «приподнятой» версии Sandero Stepway уже начался, а сборка на АВТОВАЗе пилотной партии и полноценная программа дорожных тестов стартуют в апреле. Sandero построен на платформе CMF-B, которую получит и Lada Granta второго поколения. А вот двигатели у российского варианта модели, по предварительным данным, останутся прежними.

Независимые источники сообщали также, что новое поколение Sandero может появиться у нас не под маркой Renault, а как Dacia. Решетка радиатора на патентных изображениях имеет площадку под закрепление именно эмблемы Dacia, но совершенно не исключено, что эта деталь поменяется.

В производство на АВТОВАЗе такие хэтчбеки должны пойти в 2022–23 годах, недавно на предприятии показали, каким образом под новую платформу перестраивается главный конвейер.

Фото: ФИПС

Renault запатентовала новый Sandero в России

Производство на АВТОВАЗе, по предварительным данным, стартует в 2022–23 годах.

Renault запатентовала новый Sandero в России — фото 1232658Renault запатентовала новый Sandero в России — фото 1232656Renault запатентовала новый Sandero в России — фото 1232657Renault запатентовала новый Sandero в России
Renault запатентовала новый Sandero в России

Производство на АВТОВАЗе, по предварительным данным, стартует в 2022–23 годах.

Renault запатентовала новый Sandero в России — фото 1232656Renault запатентовала новый Sandero в России — фото 1232657Renault запатентовала новый Sandero в России — фото 1232658Renault запатентовала новый Sandero в России
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Отзывы о Renault Sandero (6)

Renault 2017 / срок владения 1 — 3 года

Недостатки:

Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 — не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.

Комментарий:

Подумайте перед покупкой.

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