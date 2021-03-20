Renault запатентовала новый Sandero в России

Производство на АВТОВАЗе, по предварительным данным, стартует в 2022–23 годах.

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения хэтчбека Renault Sandero. Такие публикации не всегда являются прямым свидетельством грядущего запуска в России, но в случае с Sandero можно сказать точно: компания готовится к производству и продажам хэтчбеков нового поколения.

В феврале 2021 года стало известно, что первый этап российских испытаний «приподнятой» версии Sandero Stepway уже начался, а сборка на АВТОВАЗе пилотной партии и полноценная программа дорожных тестов стартуют в апреле. Sandero построен на платформе CMF-B, которую получит и Lada Granta второго поколения. А вот двигатели у российского варианта модели, по предварительным данным, останутся прежними.

Независимые источники сообщали также, что новое поколение Sandero может появиться у нас не под маркой Renault, а как Dacia. Решетка радиатора на патентных изображениях имеет площадку под закрепление именно эмблемы Dacia, но совершенно не исключено, что эта деталь поменяется.

В производство на АВТОВАЗе такие хэтчбеки должны пойти в 2022–23 годах, недавно на предприятии показали, каким образом под новую платформу перестраивается главный конвейер.

Это уже не первый российский патент нового семейства Logan/Sandero: в начале февраля 2021 года Renault запатентовала внешность модификации Sandero Stepway.

Фото: ФИПС