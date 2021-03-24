ГАЗ будет продавать передвижные кафе на базе новой ГАЗели

В оборудование входят жарочная поверхность, фритюрница, микроволновка, тостер, кофемашина, охлаждаемый стол и мангал!

Материалы по теме ГАЗ начал продажи нового грузовика

На выставке Modern Bakery Moscow 2021, проходящей в столице с 23 по 26 марта, Горьковский автозавод представил два варианта автомобилей спецтехники на базе последних новинок — ГАЗель Next Citiline и Валдай Next.

Интересные решения продемонстрированы в мобильной автолавке, в основе которой лежит платформа нового автобуса ГАЗель. Как отмечает пресс-служба предприятия, машина может использоваться под торговлю с колес — например, для организации точки фаст-фуда или кафе-кондитерской.

Новый фудтрак на базе ГАЗели оборудован автономной отопительной системой, двумя инверторными генераторами общей мощностью 6 кВт, а также есть возможность подключения к внешнему электропитанию.

Включен в комплектацию и полный комплект кухонного оборудования: жарочная поверхность, фритюрница, микроволновка, тостер, кофемашина, охлаждаемый стол, печь-мангал и мойка с емкостями для воды. А в качестве рекламных носителей — два больших внешних LED-экрана. В автономном режиме мобильное кафе может проработать до 8 часов.

А на базе нового среднетоннажного грузовика Валдай Next, запущенного в производство в феврале 2021 года, газовцы уже успели построить рефрижератор для перевозки продуктов при температуре от —20 до +12 С°. Снаружи и изнутри фургон покрыт армированным пластиком, а теплоизолятором служит экструдированный пенополистирол толщиной 80 см.

В фургон помещается 8 европаллет; бескапотная кабина помогла сэкономить место — уменьшить габариты машины, увеличить объем грузового пространства. А еще — обеспечить хорошую маневренность и радиус разворота всего в 6,2 м. Силовой агрегат — хорошо известный в России дизель Cummins ISF 2.8 в паре с новой 6-ступенчатой механикой; в шасси применены элементы от более тяжелых версий среднетоннажников.

Если Валдаю только предстоит обзавестить множеством модификаций, то у ГАЗели их уже предостаточно. Взгляните, например, сколько помещается в самый большой ее вариант.

Фото: ГАЗ