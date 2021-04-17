«Волгабас Групп» имеет самый широкий модельный ряд автобусов в России и специализируется на большом и особо большом классах автобусов. Только представьте, какие уникальные проекты можно создать на их базе!
Например, в конце 1990-х на дороги выехала мобильная библиотека, которая потом работала в Волгоградской области. Также были уникальные мобильные офисы и штабы для государственных ведомств и частных компаний.
Все проектировалось с нуля: инженерные системы, планировка и оснащение, даже мебель и материалы отделки.
Например, в этом мобильном штабе на базе автобуса есть переговорная, кухня, душ и туалет, а также спальня и даже комната отдыха, которая расположилась возле места водителя. По центру расположен офис с полноценными рабочими местами и необходимой оргтехникой. Доступ в интернет — по спутнику. Кроме того, автобус имеет собственную систему наблюдения с камерами, просматривающими периметр, и систему безопасности.
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Не менее интересным стал и проект на базе автобуса Дельфин — это мобильное отделение Сбера, оснащенное банкоматами. Если вы были на Петербургском Международном экономическом форуме, то наверняка видели этот автобус.
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Это далеко не единственные кастомы от «Волгабаса». Специалисты предприятия разрабатывали также мобильные станции переливания крови и версии для спортклубов: например, для команды по мотокроссу.
- На базе автобусов получаются удивительные кемперы. Например, этот вариант для фанатов снегоходов и гор.
Фото: «Волгабас Групп»