Кастомы бывают не только в мире байков и легковых машин. Интересные проекты есть и в мире автобусов. Например, эти два.

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«Волгабас Групп» имеет самый широкий модельный ряд автобусов в России и специализируется на большом и особо большом классах автобусов. Только представьте, какие уникальные проекты можно создать на их базе!

Например, в конце 1990-х на дороги выехала мобильная библиотека, которая потом работала в Волгоградской области. Также были уникальные мобильные офисы и штабы для государственных ведомств и частных компаний.

Все проектировалось с нуля: инженерные системы, планировка и оснащение, даже мебель и материалы отделки.

Например, в этом мобильном штабе на базе автобуса есть переговорная, кухня, душ и туалет, а также спальня и даже комната отдыха, которая расположилась возле места водителя. По центру расположен офис с полноценными рабочими местами и необходимой оргтехникой. Доступ в интернет — по спутнику. Кроме того, автобус имеет собственную систему наблюдения с камерами, просматривающими периметр, и систему безопасности.

Не менее интересным стал и проект на базе автобуса Дельфин — это мобильное отделение Сбера, оснащенное банкоматами. Если вы были на Петербургском Международном экономическом форуме, то наверняка видели этот автобус.

Это далеко не единственные кастомы от «Волгабаса». Специалисты предприятия разрабатывали также мобильные станции переливания крови и версии для спортклубов: например, для команды по мотокроссу.

На базе автобусов получаются удивительные кемперы. Например, этот вариант для фанатов снегоходов и гор.

Фото: «Волгабас Групп»