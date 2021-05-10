Новый КАМАЗ в Европе: чем окончился первый рейс нашего грузовика

8000 километров между Беларусью, Германией и Россией, а потом еще два круга по европейским автобанам.

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Магистральный тягач нового поколения КАМАЗ-54901 завершил тестовую эксплуатацию на дорогах Европы. Напомним, в первый рейс отправился водитель Павел Синькевич. «ПарадАвто», официальный дилер КАМАЗа в Республике Беларусь, и транспортная компания «Янгстронг» организовали рейс длиной в 8000 км: из Беларуси до Германии, а оттуда с грузом — до Набережных Челнов.

На этом пробег не кончился — тестовую эксплуатацию продолжили двое коллег Синькевича. В итоге тягач намотал два круга по автобанам Германии и Чехии, а организаторы заявили о том, что полностью удовлетворены характеристиками машины.

«Наша компания перевозит разные грузы, но многие из них доставляются на конвейер промышленных предприятий. Тут нам очень важна скорость. Здорово, что автомобиль не подвел, и наши клиенты в итоге остались довольны», — отметила менеджер «Янгстронг» Валентина Таранда.

Сейчас тягачи с кабинами К5 и К4 (на заднем плане) выпускаются параллельно, но в будущем новый КАМАЗ-54901 станет полноценной заменой грузовикам предыдущего поколения

В компании уже заявили о готовности приобрести два десятка таких тягачей, однако и эксперимент пока завершать не планируют: дороги в Европе очень разные, поэтому следующей главой европейских приключений КАМАЗа будет рейс по узким горным дорогам испанских Пиренеев. Тут должны оказаться как нельзя более кстати и топливные баки с совокупным объемом 1400 литров, и 12-ступенчатый автомат ZF, и турбодизель Р6, развивающий 550 л.с.

А в газовой версии этот движок будет выдавать около 720 сил, на КАМАЗе уже начали испытания таких моторов.

Фото: КАМАЗ