Выросли цены на Volkswagen Polo, Tiguan и Touareg

Базовая версия Поло все ближе подбирается к миллиону рублей.

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Многие модели марки Volkswagen в мае 2021 года получили новые цены, сообщает (https://cena-auto.ru/news/2969/) Цена.Авто. Пожалуй, главная новость — подорожал наиболее «народный» автомобиль бренда: комплектации лифтбека Polo прибавили в цене на 28 000 рублей, и теперь диапазон составляет от 957 900 до 1 354 900 рублей.

Tiguan тоже стал дороже — сразу на 80 000 рублей. Базовая комплектация популярного кроссовера теперь предлагается за 1 879 900 рублей. Отметим также, что список комплектаций расширился шестью вариантами с бензиновым 150-сильным мотором 1.4 TSI в сочетании с 6-диапазонным роботом DSG и полным приводом; цены на такие версии варьируются от 2 089 900 до 2 719 900 рублей. А максимальная комплектация Тигуана обойдется в 3 049 900 рублей.

Кроссовер Tiguan подорожал наиболее чувствительно: в разных комплектациях прибавка составила 2,7–4,4% от прежних цен

Прайсы флагманского Touareg скорректировались в сторону повышения на 154 000 рублей, и теперь различные комплектации модели оцениваются в суммы от 4 808 000 до 5 942 000 рублей.

Пока сохранились прежние расценки на Jetta, Passat и недавно стартовавший в продажах Golf, хотя и с изначально объявленным уровнем цен в «народный» сегмент эта модель явно не метит.

По прогнозам экспертов, к концу 2021 года цены на новые автомобили вырастут на 10–15%.

Фото: Volkswagen