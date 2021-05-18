По мнению читателей «За рулем» новый Логан похож на все недорогие машины, вместе взятые.

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В мае 2021 года появились официальные патентные изображения нового Renault Logan для российского рынка. Пользователи в соцсетях принялись обсуждать внешность машины — и, несмотря на то что секретом она не является с сентября прошлого года, желающих высказаться оказалось довольно много.

В официальном сообществе «За рулем» в соцсети ВКонтакте под постом о патентных изображениях нового Логана наши читатели обсуждали многие аспекты: от прогнозов по ценам до предполагаемых потребительских характеристик нового поколения седана. Но особенно досталось, конечно, внешности. Большинство комментаторов считают, что в дизайне Renault Logan заимствованы черты популярных бюджетников других марок.

Как будет выглядеть новый Renault Logan, было известно задолго до публикации российских патентных изображений — модель уже продается в Европе под брендом Dacia.

«Морда от Polo, зад от Гранты? Забавно», — считает Василий Карбин.



«А боковина — СоляроФлюенс? Салон — забюджетеная Аркана», — дополняет Геннадий Щукин; орфография автора сохранена.



«Веста-Логан какой-то... Передняя часть — один в один [Vesta], только без Х-фейса», — продолжает Алексей Каманин.



«Перед Kia Rio, зад VW Polo», — подбрасывает вариант Василий Соколов.



«Пологранта», — парирует Алексей Удалов.

Что общего с Грантой?

Кто-то в сравнениях с Lada заходит столь далеко, что высказывает предположение, что даже кузовные штампы новый Renault Logan позаимствовал у нынешней Гранты (!), однако у иных находится, что возразить.

«...А теперь покажи хоть одну линию совпадающую. Форма совсем разная.... Даже пропорции не такие. У Гранты оконная линия почти на 10 см ниже», — пишет Алексей Ефимовых.

Патентные изображения нового Renault Logan для российского рынка

Однако это не особо останавливает сторонников теории о родственности нового Логана и нынешней Гранты.

«Ну, чисто совпадение, что у них багажник одинаковый, да? Я вижу совершенно одинаковый багажник, как и многие», — упорствует Андрей Макарушин.

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Находятся и те, кто старается подвести под этими метафизическими спорами своеобразную черту.

«Какая Гранта? Какой еще Поло? Обычная безликая машина, они сейчас все одинаковые, вполне в ногу со временем. Сейчас Логан откровенно не в тему смотрится среди своих конкурентов, а это подтянули к общему уровню унылых кредитопомоек...», — считает Вячеслав Голяков.

А что с ценами?

По поводу уровня цен на новый Renault Logan наши читатели дают не слишком оптимистичные, но вполне правдоподобные прогнозы.

«Ждём цены на Логан от одного миллиона?!», — риторически вопрошает Алексей Лебедев.



«От полутора», — отвечает еще менее оптимистичный Дмитрий Сокол.

А кто-то размышляет над тем, насколько новый Логан окажется приспособленным к реалиям.

«В такой багажник ничего не засунешь, если это не будет подыматься вместе с задним стеклом, как на Поло», — полагает Andrey Reshetnikov; орфография автора сохранена.

И получает справедливый ответ, что крышка багажника будет традиционной для кузова седан и точно такой же, как на европейском Dacia Logan.

А что вы думаете о новом Логане? Высказывайтесь в комментариях.

Фото: ФИПС, Renault