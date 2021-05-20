Урал раскрыл характеристики нового конкурента грузовиков КАМАЗ

Грузоподъемность — 21,5 тонны, мощность — 420 сил. И современная комфортабельная кабина.

На выставке «bauma СТТ RUSSIA 2021», которая пройдет в Москве с 25 по 28 мая, автозавод «Урал» впервые покажет свой новый бескапотный грузовик Урал-С35510 повышенной грузоподъемности и комфортности. Модель будет представлена в нише, которую традиционно занимают машины КАМАЗ — дорожные самосвалы с колесной формулой 6х4. Силовой агрегат нового Урала — дизель ЯМЗ-653 мощностью 420 л.с. и 12-ступенчатая МКП Fast Gear.

Грузоподъемность машины составляет 21,5 тонны, грузовик предназначен для перевозки насыпных грузов. Объем самосвальной платформы для перевозки грузов достигает 20 кв. м. В основе конструкции — рама постоянного сечения с внутренним усилителем. Ведущие мосты имеют межосевую и межколесную блокировку дифференциалов, барабанные тормоза с автоматической регулировкой зазоров и ABS. Параметры геометрической проходимости — на уровне лучших в классе: угол въезда — до 29,3° съезда — 30°; дорожный просвет — до 340 мм; продольный радиус проходимости — 5285 мм.

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В существенно обновленной кабине с новым блоком подножек — обогреваемые внешние зеркала, электростеклоподъемники, новый мультируль (с него, в частности, управляется мультимедийная система с поддержкой USB и SD-карт) с регулировкой по высоте и вылету, эффективная климатическая система, удобные сиденья, качественная теплоизоляция и уплотнения, сообщает пресс-служба. В качестве опции предложено спальное место. В нишах дверей и на центральной панели есть ниши для хранения документов и вещей.

Гарантия на грузовик составляет 36 месяцев или 150 тыс. км пробега, межсервисный интервал равен 20 000 км. Ожидаемая цена — около 4,5 млн рублей.

Старт продаж Урал-С35510 запланирован на сентябрь 2021 года, а мы уже подробно разобрали некоторые технические особенности новинки.

Фото: Автозавод Урал