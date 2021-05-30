Ресурс турбомотора - более 400 000 км? Вот что думают наши читатели

Наша Arkana работала буквально на износ. Многие считают, что мотор сдастся гораздо раньше, чем указано в прогнозе.

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После 60 тысяч километров, что пробежала наша редакционная Arkana, мы решили устроить тотальную проверку ее турбомотору — и разобрали его полностью.

Эксперты, внимательно оценив состояние двигателя, сделали вывод: ресурса в нем — примерно на 400–450 тысяч километров, что для современного турбированного агрегата очень лестные цифры.

А что думают по этому поводу наши читатели? Под постом в нашем официальном сообществе ВКонтакте собралось достаточно мнений, чтобы мы смогли сделать из них уже ставший традиционным дайджест.

Мнения разделились

«Ни один современный мотор не пройдет 400 тысяч, особенно „даунсайзинги“ — не врите людям в глаза», — пишет Владимир Склемин.

«Неправда, 200–300 тысяч любой двигатель ходит без проблем. Поработав в таксопарке могу сказать что и 400 не предел. [...] По турбовикам [и их возможности пройти 400 тысяч км] не могу толком ничего сказать. [...] Но ведь раньше 1.4 TFSi проходили максимум 150 000, а теперь ходят и 300 000. Может, и тут будет та же история. Но это не точно», — отвечает Дима Балык.

Это будет нелегко

«Читал. Отложения на впускных клапанах и днище поршня очень серьезные. Со временем это выльется в серьезную проблему (зависание клапанов, калильное зажигание из-за нагара и т.п.). Возможно, и в капремонт», — не разделяет оптимизма Алексей Яковлев.

«Если сейчас хоть один современный мотор пройдет 400 000 км, то его надо на постамент и отлить в золоте», — считает Михаил Русс.

Другие проблемы

«Ну, если бы вы его хотя бы на 150к разбирали, тогда картина была бы более реалистичная, а 60к для двигателя — это только обкатка...», — пишет Андрей Коробков.

«Мотор-то может и пройдет, а вот вариаторов штуки три сменить придется», — уверен Александр Митрофанов.

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