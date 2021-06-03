Льготные автокредиты заморозили до августа — журнал За рулем

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Льготные автокредиты заморозили до августа

На фоне роста продаж новых автомобилей стимулировать спрос, судя по всему, нет никакого смысла.

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О том, что программы льготного кредитования не возобновятся до августа, заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В июне-июле нет, сейчас просто рынок не так перегрет, а потом посмотрим», — ответил чиновник на вопрос о сроках возобновления льготного автокредитования.

По данным AEB автомобильный рынок в апреле 2021 года вырос на 290,4% по сравнению с показателями апреля 2020 года, но это вызвано тем, что из-за режима самоизоляции год назад продажи просто рухнули. При сравнении продаж в марте и апреле 2021 года (итоги мая еще не подведены) также виден рост. Если в марте 2021 года было продано 148 676 автомобилей, то в апреле — 151 964, что на 3288 автомобилей больше (+2,2%).

В этой связи министр ожидает в этом году рост продаж, чем, судя по всему, и обусловлено решение по возобновлению программ льготного автокредитования.

«С точки зрения результата по году пока сложно говорить, с учетом того что происходит с рынком. Но думаю, что будет небольшой рост в итоге по рынку в автопроме под конец года. Но сказать, насколько, пока рано. Думаю, что в августе будет более-менее понятно», — заключил Мантуров.

Следовательно, если продажи новых автомобилей летом не будут буксовать, то возобновление льготного автокредитования отодвинут на еще более поздний срок. В противном случае программы вновь заработают в августе-сентябре.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

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