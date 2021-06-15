Он может смешивать дизель и КПГ, что помогает экономить на топливе.

Материалы по теме Раскрыты характеристики новых газомоторных тягачей КАМАЗ

Пресс-служба КАМАЗа сообщила, что на предприятии собраны первые два опытных образца магистрального тягача КАМАЗ-54901 с битопливным двигателем. Таким образом, газодизельный грузовик стал продолжением линейки тягачей с кабиной К5. Фишка его двигателя — в способности смешивать дизельное топливо и компримированный природный газ (КПГ или CNG) в пропорции 60/40, что положительным образом сказывается на снижении топливных затрат. Конструктивно двигатель повторяет дизельный, отличаясь от него только системой питания.

В газобаллонное оборудование входит кассета из четырех 100-литровых баллонов с вентилями, трубками, манометром, заправочными устройствами и фитингами Swagelok. До установки на автомобиль кассета проходит опрессовку под давлением до 20 Мпа, с целью выявления скрытых дефектов. После установки автомобиль первый раз заправляется и метаном, и дизелем — и уезжает на испытательный трек для проверки работы мотора в двухтопливном режиме.

КАМАЗ-54901 стал первой моделью, «примерившей» новый мотор Р6: дизельный, затем газовый, а теперь и битопливный.

Запускается двигатель такого КАМАЗа на дизельном топливе, а после прогрева до 40 °С можно переходить на двухтопливный режим, нажав кнопку системы газодизель на панели приборов; повторное нажатие отключает систему. Кроме сокращения затрат на топливо среди плюсов таких моторов на КАМАЗе называют экологичность и высокий ресурс.

Эта модификация КАМАЗ-54901 уже получила ОТТС, в ближайшее время один из образцов пройдет тестовую эксплуатацию, а в августе состоится запуск в серию.

Номинант Гран-при «За рулем»

КАМАЗ-54901 — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021. К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021-го. Выбирать лучшую технику будут профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует. Церемонию награждения победителей мы проведем в сентябре, на выставке COMTRANS—2021. Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.

Об этом и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

А газовые модификации нового мотора смогут выдавать свыше 700 л.с.

Фото: КАМАЗ