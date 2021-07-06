BMW меняет систему выхлопа — журнал За рулем

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BMW меняет систему выхлопа

Новый X8 получил необычные патрубки выхлопной системы — они вертикальные.

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Самый большой и дорогой кроссовер BMW был замечен на Нюрбургринге, где он проходит испытания. Благодаря фотографиям стало понятно, что баварский автопроизводитель продолжает экспериментировать со внешностью своих машин. К огромной решетке радиатора добавились вертикальные патрубки выхлопной системы.

Несмотря на камуфляж, видно несколько ярких особенностей дизайна нового кроссовера BMW, которые говорят также о том, что перед нами не обновленная версия X7, а именно новая модель X8.

Передняя часть машины кажется ниже и шире, а ее капот немного нависает над фарами, из-за чего они кажутся глубоко посаженными. Сами фары не разделены, как у обновляемого X7, который также проходит дорожные испытания и скоро должен быть представлен.

Купеобразной крыши у новинки не будет, но ее наклон достаточно велик. Задняя часть кроссовера выглядит динамичнее, чем у X7, в том числе за счет вертикально расположенных выхлопных патрубков, что весьма необычно и напоминает клыки.

Фото: motor1.com

BMW меняет систему выхлопа

Новый X8 получил необычные патрубки выхлопной системы — они вертикальные.

BMW меняет систему выхлопа — фото 1259779BMW меняет систему выхлопа — фото 1259778BMW меняет систему выхлопа — фото 1259780BMW меняет систему выхлопа
BMW меняет систему выхлопа

Новый X8 получил необычные патрубки выхлопной системы — они вертикальные.

BMW меняет систему выхлопа — фото 1259778BMW меняет систему выхлопа — фото 1259780BMW меняет систему выхлопа — фото 1259779BMW меняет систему выхлопа

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