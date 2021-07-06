Обновленный BMW X7 получит раздельные фары

Рестайлинговый BMW X7 был замечен на дорогах общего пользования с минимальным количеством камуфляжа, что говорит о том, что презентация уже близко.

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Передняя часть автомобиля существенно переработана, это касается новых передних крыльев, капота, бампера и, конечно же, фар, которые располагаются чуть ниже (и, возможно, будут разделены на две части), а решетка станет еще больше.

Правда, на изображенном здесь тестовом автомобиле все еще есть камуфляжные накладки на передней части, скрывающие истинную форму блоков фар и очертания решетки радиатора, поэтому с уверенностью говорить о «двухэтажной» оптике нельзя.

В автомобиле ожидается обновленный интерьер с новейшей системой «изогнутого дисплея» BMW, впервые представленной в iX и i4, а также новые варианты отделки и материалов.

Пока неизвестно, чего ожидать от обновленного X7 в плане двигателей, но BMW, скорее всего, предложит тот же ассортимент шестицилиндровых и восьмицилиндровых силовых агрегатов, но с некоторыми обновлениями, которые сделают их более производительными и в то же время более экологичными — задача непростая.

Также ходят слухи, что немецкий автопроизводитель работает над новым мощным подключаемым гибридным агрегатом, который предложит впечатляющий запас хода для PHEV в чистом режиме EV.

Ожидается, что обновленный BMW X7 дебютирует в конце этого года или в начале 2022 года. Основным конкурентом X7 в сегменте люксовых SUV остается Mercedes-Benz GLS.

Ранее автомобиль проходил тестирование в суровых зимних условиях.

Фото: CarScoops