Обновленный BMW X7 получит раздельные фары

Передняя часть автомобиля существенно переработана, это касается новых передних крыльев, капота, бампера и, конечно же, фар, которые располагаются чуть ниже (и, возможно, будут разделены на две части), а решетка станет еще больше.
Правда, на изображенном здесь тестовом автомобиле все еще есть камуфляжные накладки на передней части, скрывающие истинную форму блоков фар и очертания решетки радиатора, поэтому с уверенностью говорить о «двухэтажной» оптике нельзя.
В автомобиле ожидается обновленный интерьер с новейшей системой «изогнутого дисплея» BMW, впервые представленной в iX и i4, а также новые варианты отделки и материалов.
Пока неизвестно, чего ожидать от обновленного X7 в плане двигателей, но BMW, скорее всего, предложит тот же ассортимент шестицилиндровых и восьмицилиндровых силовых агрегатов, но с некоторыми обновлениями, которые сделают их более производительными и в то же время более экологичными — задача непростая.
Также ходят слухи, что немецкий автопроизводитель работает над новым мощным подключаемым гибридным агрегатом, который предложит впечатляющий запас хода для PHEV в чистом режиме EV.
Ожидается, что обновленный BMW X7 дебютирует в конце этого года или в начале 2022 года. Основным конкурентом X7 в сегменте люксовых SUV остается Mercedes-Benz GLS.
- Ранее автомобиль проходил тестирование в суровых зимних условиях.
Фото: CarScoops