«Я не стал бы доверять» - Стрела глазами американцев

Прототип нового российского внедорожника Стрела понравился Японцам, но вызвал бурную критику у жителей США.

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На Международном форуме «Армия-2021» был представлен прототип гражданского внедорожника Стрела. Этот автомобиль полной массой 3,5 тонны имеет полный привод, раздаточную коробку и турбодизельный мотор мощностью 149 л.с. Разрабатывался автомобиль Военно-промышленной компанией в сотрудничестве с Конструкторским бюро молодежи при МГТУ им. Баумана.

Японцам, например, понравился дизайн автомобиля, и они даже начали прикидывать его вероятную стоимость и то, где брать запчасти. В Америке же к разработке отнеслись скептически. Вот что думают о ней читатели Motor1. Некоторые высказывания оказались весьма жесткими.

«Русские уже сделали Аурус. Они показали его в 2018 году и до сих пор не могут начать его производство...», — пишет Shelby GT500.

Но серийное производство Aurus Senat началось в России в конце мая 2021 года на заводе в Татарстане, о чем читатель, видимо, не знает.

«Меня всегда восхищало, насколько безнадежным был/остается российский автомобильный дизайн и инжиниринг, когда у них так много умных людей. Я имею в виду, что они выпускают самые современные аэрокосмические и военные разработки, но автомобили всегда грубые и совершенно не синхронизированы с остальным автомиром», — удивляется Cale24.

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Но ему возражает RocketMan87, который не видит потенциала в российских разработчиках:

«Нет, русские не могут создавать современные аэрокосмические и военные разработки. Все, что у них есть, — это слегка косметически модернизированные советские разработки. Ничего изначально российского в России не производилось с момента распада Советского Союза. Причина — крайняя коррумпированность системы».

Что касается дизайна, читатели находят определенное сходство с апериканским военным автомобилем HMMWV (или Humvee).

«Как будто GMC создала совместное предприятие с российской компанией», — отметил CuraCars.

С ним согласен и terry:

«Да... немного похоже на американские автомобили, которые, на самом деле, покупают немногие люди за пределами США... Я всегда считал, что азиатские автопроизводители — лучшие».

Под сомнение была поставлена и надежность автомобиля:

«Я не стал бы доверять. Как бы русские ни старались, Лады выходят из строя. Не хочу застрять в глуши со сломанным танком. Реально: самые современные русские танки ломаются на парадах. Подумайте об этом», — высказался RocketMan87.

Узнать о бронированной Стреле вы можете здесь .

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Фото: instagram.com/kbm_roadster