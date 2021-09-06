За «неуставные» динамики тоже будут штрафовать — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

За «неуставные» динамики тоже будут штрафовать

Если такое нарушение выявят впервые, штраф составит 500 рублей, а потом машину могут снять с регистрации.

Материалы по теме
В ГИБДД напомнили о штрафе за уловку с номером

Внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому разрешение на них нужно получать и регистрировать в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Нарушение будут фиксировать согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Материалы по теме
Штраф для авто без глушителя и за громкую музыку увеличат с 500 до 5000 рублей

Если водитель не устранит нарушение и продолжит так ездить, машину могут снять с регистрации.

Дело в том, что под «внесением изменений в конструкцию транспортного средства», согласно техрегламенту Таможенного союза относятся в том числе установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренныхего конструкцией, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

Правда, неясно, как доп. акустика может повлиять на безопасность, но в МВД пояснили, что «вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов и, следовательно, необходимости проведения процедур по регистрации внесенных изменений может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае».

Выявлять такие нарушения сотрудники Госавтоиспекции собираются в ходе специальных рейдов.

Фото: Unsplash

Наше новое видео
Кроссоверы за 1,6 млн — большой тест «За рулем»
133 000 км с Chevrolet Cobalt: реанимировали кондиционер. Недорого!
Лада Веста — все проблемы после 120 000 км

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров291Количество комментариев2
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (2)
Загрузка...