За «неуставные» динамики тоже будут штрафовать

Если такое нарушение выявят впервые, штраф составит 500 рублей, а потом машину могут снять с регистрации.

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Внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому разрешение на них нужно получать и регистрировать в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Нарушение будут фиксировать согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

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Если водитель не устранит нарушение и продолжит так ездить, машину могут снять с регистрации.

Дело в том, что под «внесением изменений в конструкцию транспортного средства», согласно техрегламенту Таможенного союза относятся в том числе установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренныхего конструкцией, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

Правда, неясно, как доп. акустика может повлиять на безопасность, но в МВД пояснили, что «вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов и, следовательно, необходимости проведения процедур по регистрации внесенных изменений может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае».

Выявлять такие нарушения сотрудники Госавтоиспекции собираются в ходе специальных рейдов.

«Умные» светофоры тоже начали выписывать штрафы. Пока не у нас.



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