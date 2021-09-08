У Isuzu появился самосвал Giga

Новый самосвал Isuzu с колесной формулой 6х4 получил кузов объемом 16 кубических метров и способен перевозить 19,3 тонны груза. Его на шасси Giga (CYZ52M) устанавливают в России, а занимается этим ООО «Автомастер» из Набережных Челнов.
Полная масса самосвала составляет 33 тонны, а его длина достигает 8,12 метра. Ширина и высота автомобиля — 2,55 и 3,4 метра соответственно. Он оснащается 15,7-литровым 6-цилиндровым турбодизелем мощностью 400 л.с., соответствующим нормам Евро-5, и 7-ступенчатой механической коробкой. Топливный бак вмещает до 400 литров.
Как нам рассказали в компании, самосвал оснащен коробкой переключения газов, благодаря чему в морозы обогревается все днище кузова, а также передней стенки и задних стоек. Задний борт имеет механические автоматические запоры. Есть также стационарная лестница, стабилизатор кузова, страховочный упор и фиксатор для транспортного положения. Крылья задних колес сделаны из стали и есть противооткатные упоры. Подниматься же кузов может под углом до 50 градусов.
Оснащение кабины самосвала Giga стандартное и имеет два уровня комплектации. В обязательное оснащение входят кондиционер, отклоняемая рулевая колонка, спальное место, электростеклоподъемники и центральный замок, а также корректор фар и аудиоподготовка с двумя динамиками.
В максимальной комплектации добавляется кресло водителя с пневмоподвеской и подлокотником, потолочная лампа и поручень для более удобного входа в кабину.
Стоимость самосвала Isuzu пока не озвучена, но известно, что само шасси стоит 8,96 млн рублей.
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Фото: «За рулем», Isuzu