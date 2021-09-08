Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City — журнал За рулем

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Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City

Он может с комфортом увезти 32 человек, а в заднем свесе у него — полноценное багажное отделение.

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На выставке Comtrans 2021 в московском «Крокус Экспо» «Группа ГАЗ» представила ряд новинок, и одной из наиболее интересных стоит считать Валдай City, автобус малого класса для городских и пригородных перевозок.

Газовцы называют его развитием концепции ГАЗель City, стартовавшей на рынке в 2020-м. Однако выпускать столь похожий на «сестру» Валдай будут не на головном предприятии в Нижнем Новгороде, а на Павловском автобусном заводе.

Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City

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Валдай City рассчитан на транспортировку 32 человек (включая 21 посадочное место), в то время как ГАЗель City может увезти максимум 22-х. При этом радиус разворота у Валдая равен 7,1 м, что ненамного отличается от показателя ГАЗели — у нее 6,9 м. К тому же в заднем свесе у нового автобуса есть полноценное багажное отделение, что и делает Валдай удобным для пригородных маршрутов.

Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City

Салон имеет широкий проход между сиденьями (поручни крепятся к боковинам кузова), а место водителя отделено перегородкой, но возможность контролировать посадку и высадку сохраняется. В обшивке кузова используются легкие, практичные и не подверженные коррозии композиты.

Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City

Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City

Все отработанные на ГАЗель City решения есть и здесь: широкая двойная дверь, система «книлинг» (понижение уровня пола на остановках), механическая аппарель, просторная накопительная площадка, высокий потолок, эргономичные антивандальные кресла, система очистки воздуха, санитайзеры. В движение Валдай City приводится дизелем Cummins мощностью 149 л.с. Тормоза дисковые, с ABS и ASR.

Выставка Comtrans 2021 в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве продлится до 11 сентября.

Фото: «Группа ГАЗ», «За рулем»

Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City

Он может с комфортом увезти 32 человек, а в заднем свесе у него — полноценное багажное отделение.

Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City — фото 1276215Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City — фото 1276214Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City — фото 1276213Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City — фото 1276212Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City
Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City

Он может с комфортом увезти 32 человек, а в заднем свесе у него — полноценное багажное отделение.

Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City — фото 1276215Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City — фото 1276212Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City — фото 1276213Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City — фото 1276214Как ГАЗель, но больше! ГАЗ показал автобус Валдай City
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