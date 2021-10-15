Забегая вперед, можно сделать вывод, что проблемы есть у всех. И весьма серьезные.

Очередной скачок в США в сентябре привел к тому, что инфляция достигла 5,4% по сравнению с 2020 годом. То есть рекорд 2008 года оказался побит. Все это отразилось на ценах на топливо и новые автомобили. Знакомая картина?

Потребительские цены в США в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с августом, поскольку из-за сбоев в цепочках поставок дефицит сохранялся на многие товары. Поэтому стоимость бензина и автомобилей вновь подскочила.

Цены на топливо

В итоге, в том числе и из-за дефицита топлива, который был в США в мае из-за хакерской атаки, цены на топливо выросли более чем на 42% по сравнению с прошлым годом.

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В России цены на бензин тоже не стоят на месте. Если в начале 2021 года стоимость одного литра бензина АИ-95 составляла у нас, в среднем, 46,2 рубля, а АИ-92 — 43,8 рубля, то сегодня их средняя стоимость достигла 50,1 и 45,9 рубля соответственно. Следовательно, рост цен составил 8,44% на бензин АИ-95 и 4,8%. До 42-процентного роста еще далеко. Но не стоит забывать и о том, сколько литров топлива можно купить на среднюю зарплату работника в США и в России. Согласно данным 2020 года, за океаном это 5092 литра, а у нас — 729 литров. Семикратная разница. Возможно, 42% для них эквивалентно 5–9% у нас (если умножить наши проценты на 7). Во всяком случае, по цифрам и пропорциям это вполне сопоставимо.

Цены на новые автомобили

В США автомобили с начала года подорожали на 8,7% по сравнению с прошлым годом (рекордный рост с 1980 года — спасибо дефициту полупроводников).

В России тем временем средневзвешенная цена нового автомобиля превысила два миллиона и составила 2 140 000 рублей. Это 21-процентный рост стоимости автомобиля с начала 2021 года (1,68 млн рублей). Подержанные автомобили подорожали на 20%. То есть для нас автомобили дорожали более чем в два раза стремительнее, чем для жителей США.

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Но давайте покопаемся в этих цифрах еще немного. Средневзвешенная цена новых автомобилей в США до текущего года была на отметке 35 614 долларов (или 2,54 млн рублей по текущему курсу). Прибавим к этому 8,7% (для нашего удобства, в рублях) и получим 2,76 млн рублей — это средняя цена нового автомобиля в Северной Америке.

При этом средняя зарплата в России, согласно Росстату, составляет 58 782 рубля, а в США — 3620 доллара, или 258,5 тысяч рублей. Разница в 4,4 раза. Разница же процентов роста средней цены на новые автомобили составляет 2,4 раза не в нашу пользу. Тут нам однозначно тяжелее. Именно поэтому большинство автомобилистов России отказались от покупки нового или подержанного автомобиля — только 5% людей готовы купить новую машину с нынешними накрутками.

Вывод

И россияне, и американцы стали тратить на топливо больше. Учитывая разницу доходов, затраты сопоставимы. Но вот в России новый автомобиль стал непозволительной роскошью, тогда как в США, выбирая новую машину, можно пожертвовать лишь уровнем комплектации избранника, а не классом или сегментом, как в России (вплоть до полного отказа от смены автомобиля).