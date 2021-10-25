Аренда автомобилей благодаря новой госпрограмме стала дешевле на четверть.

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К государственной программе субсидирования «Доступная аренда», разработанной Минпромторгом, присоединился сервис СберАвтоподписка. Это снизит арендные платежи за автомобили до 25%.

Скидка будет распространяться почти на весь парк СберАвтоподписки: автомобили Volkswagen Polo, Renault Arkana и Duster, Hyundai Solaris, Kia Rio, а также Skoda Rapid и Lada Vesta, которые собраны из компонентов, локализированных на территории России.

Как предупредили в Сбере, количество машин, выдаваемых с субсидией, ограничено.

«Программа Минпромторга — это не только эффективная мера экономического стимулирования, позволяющая сделать доступнее автомобили, произведенные в России, но и прекрасная возможность популяризовать новый способ владения автомобилем — подписку. При помощи госсубсидирования нам удается предоставить рынку автомобили по наиболее доступным ценам, что призвано склонить их к выбору продукта, произведенного на территории РФ. „Порог входа“ при этом останется минимальным — стать владельцем нового авто можно, внеся лишь один ежемесячный платеж. Количество таких автомобилей ограничено размером субсидии, и мы, конечно же, рассчитываем на продление программы и в следующем году», — отметил руководитель сервиса СберАвтоподписка Лев Феофанов.

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Если Lada Vesta стоит по подписке 14 700 рублей в месяц, то при максимальной госсубсидии этот платеж может сократиться до 11 025 рублей. Напомним, что в эту стоимость входят страхование каско, ОСАГО, ДСАГО, плановые ТО, сезонная замена шин и их хранение и налоги. Арендовать же автомобиль можно на срок от 6 месяцев до 3 лет, если клиенту больше 21 года, а водительский стаж не менее 1 года.

О плюсах и минусах подписки на автомобили вы можете узнать здесь.

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