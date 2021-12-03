«Китайцы» опередят «японцев» по продажам в 2022 году

На это указывают темпы роста продаж автомобилей китайских брендов на фоне увеличивающегося дефицита чипов и металлов, добываемых в Китае.

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Китайские автопроизводители вошли уже в пятерку самых популярных на российском рынке. Продав нам за 10 месяцев 2021 года около 90 тысяч своих автомобилей (согласно статистике AEB), они не только обошли американские бренды, откинув их на шестое место, но и начали наступать на пятки японскому автопрому.

«В цифрах это выглядит так: с начала года в стране было продано примерно 198 000 японских автомобилей, китайских — около 90 000, — рассказывает генеральный директор автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев. — Вы скажете, что это несопоставимые величины. Да, но только не в динамике. Разница порядка 100 000 машин ничтожна в новых условиях рынка. Увеличение интернет-продаж автомобилей из Поднебесной по итогам 10 месяцев составило 42%. При этом по некоторым моделям прирост год к году исчислялся даже трехзначными процентами».

Больше всего поражает успех Chery Tiggo 7 Pro — 800-процентный рост продаж. За ним следует Chery Tiggo 4 с ростом продаж на 375%. Средний же рост продаж Chery составил 602%. На третьем месте — Haval H5, спрос на который вырос на 255%. На четвертом месте снова Chery — кроссовер Tiggo 8, рост продаж которого составил 203%. Пятерку лидеров роста замыкает Haval H9 — 114%.

Дмитрий Андреев также отметил, что рынок ждет еще более серьезный дефицит из-за сокращения Китаем добычи магния, необходимого для создания сплавов, широко используемых в автомобилестроении. Но самого Китая он не коснется, так как политика страны направлена на то, чтобы в первую очередь насыщать внутренний рынок, а уж только потом — внешние. То есть и чипов, и сплавов китайским автопроизводителям будет хватать.

«В складывающейся ситуации текущий 42-процентный рост онлайн-продаж китайских автомобилей в 2022 году не может не увеличиться, — уверен Дмитрий Андреев. — Можно предположить, что в следующем году россияне приобретут (при нынешних темпах роста) примерно 130 000 „китайцев“. По нашим прогнозам, продажи автомобилей из Поднебесной на российском рынке сравняются с продажами японских и, возможно, даже превысят их и выйдут на четвертое место. Это кажется фантастикой, но, учитывая дефицит, инфляцию, доходы россиян и другие рыночные факторы, вполне осуществимо».

Кстати, европейские автопроизводители за 10 месяцев 2021 года продали в России всего около 309 тысяч автомобилей, подсчитали в «За рулем», и это лишь третье место по объемам продаж (второе и первое — за российскими и корейскими автопромами соответственно). То есть, сравняться по продажам с европейскими машинами китайские могли бы уже через пару-тройку лет.

Топ-10 самых продаваемых онлайн китайских автомобилей в России

Место Марка, модель Динамика продаж в 2021 году относительно 2020-го, % 1 Chery Tiggo 7 Pro +800 2 Haval F7 +25 3 Geely Coolray +101 4 Haval F7x +89 5 Chery Tiggo 8 +203 6 Geely Atlas +55 7 Chery Tiggo 4 +375 8 Haval Jolion В продаже с 2021 года 9 Haval H9 +114 10 Haval H5 +255

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Фото: РГС Банк