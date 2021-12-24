Skoda обновила прайс-листы: почти всё подорожало

Со старыми ценами остались только универсал Superb Combi и дорестайлинговый Kodiaq.

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В декабре пять моделей Skoda подорожали на 1000–21 000 руб., или на 0,1–1,8%, выяснили эксперты портала «Цена Авто».

Также у многих моделей изменился и набор комплектаций. У обновленного Kodiaq появился дизельный двигатель 2,0 (150 л.с.) с роботом, Kodiaq предыдущего поколения «потерял» базовую комплектацию Active, лифтбек Octavia больше не продается в версии Active Plus с мотором 1,4 л (150 л.с.), а Rapid в комплектации Style — с «младшим» бензиновым мотором 1,6 л (90 л.с.).

Теперь модели Skoda предлагают по следующим ценам:

Karoq — от 1 644 000 руб. (+3000–6000 руб.)

— от 1 644 000 руб. (+3000–6000 руб.) Kodiaq 1 R — от 1 966 000 руб. (+5000–8000 руб.)

1 — от 1 966 000 руб. (+5000–8000 руб.) Octavia — от 1 598 000 руб. (+1000–5000 руб.)

— от 1 598 000 руб. (+1000–5000 руб.) Rapid — от 1 020 000 руб. (+4000–21 000 руб.)

— от 1 020 000 руб. (+4000–21 000 руб.) Superb — от 2 388 000 руб. (+3000–23 000 руб.).

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В ноябре все модели Skoda, кроме семейства Superb, уже подорожали на 24 000 — 60 000 рублей.

За 11 месяцев 2021 года, согласно статистике AEB, в России продано 83 237 автомобилей чешского бренда, это на 2% меньше, чем в прошлом году, в ноябре продажи составили 5000 штук (-48%).

Skoda разослала своим дилерским центрам в России служебное письмо, в котором пригрозила санкциями за недобросовестное поведение и навязывание допоборудования.

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Фото: Depositphotos