АВТОВАЗ упростил салон внедорожника Niva Legend — журнал За рулем

АВТОВАЗ упростил салон внедорожника Niva Legend

В комплектации Urban материал обивки сидений стал проще и дешевле. Сообщается, что это деконтентинг — плановая замена комплектующих на более доступные.

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Обивка сидений одной из комплектаций внедорожника — а именно Urban — теперь будет более простой. Комплектование автомобилей сиденьями с такой обивкой началось на конвейере завода в Тольятти 1 марта, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на информацию из рассылки официальным дилерам марки.

Ресурс предполагает, что изменения цен в связи со сменой материала не произошло.

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Подобные мероприятия называются на АВТОВАЗе деконтентингом — это замена комплектующих на более доступные по цене. Источник напоминает, что работы по деконтентингу идут на заводе с 2016 года и касаются практически всех выпускаемых моделей.

Фото: АВТОВАЗ

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