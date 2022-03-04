АВТОВАЗ упростил салон внедорожника Niva Legend

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Обивка сидений одной из комплектаций внедорожника — а именно Urban — теперь будет более простой. Комплектование автомобилей сиденьями с такой обивкой началось на конвейере завода в Тольятти 1 марта, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на информацию из рассылки официальным дилерам марки.
Ресурс предполагает, что изменения цен в связи со сменой материала не произошло.
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Подобные мероприятия называются на АВТОВАЗе деконтентингом — это замена комплектующих на более доступные по цене. Источник напоминает, что работы по деконтентингу идут на заводе с 2016 года и касаются практически всех выпускаемых моделей.
- В начале марта АВТОВАЗ резко поднял цены на весь модельный ряд, а затем приостановил производство.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Фото: АВТОВАЗ