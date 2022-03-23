АВТОВАЗ полностью остановил сборку автомобилей — журнал За рулем

АВТОВАЗ полностью остановил сборку автомобилей

Причиной стал серьезный дефицит комплектующих. По данным независимых источников, возможное восстановление работы одной из сборочных линий ожидается на следующей неделе.

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Обе промышленные площадки автогиганта остановили свои сборочные линии — заводы в Тольятти и Ижевске прекратили производство с 23 марта. Отметим, что информация носит неофициальный характер, ее со ссылкой на собственные источники дает ресурс Autograd News. Пресс-служба предприятия не распространяется о производственных планах, а всю свободно появляющуюся в сети информацию приравнивает к слухам.

По данным источника, остановка сборки произошла по причине «жесточайшего дефицита комплектующих», которые требуются для сборки всех моделей Lada и Renault.

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Напомним, в последние несколько недель, по данным независимых источников, с сильными перебоями в Тольятти работала сборка Lada Granta и Niva Legend, почти не собирали Niva Travel, а одной из наиболее страдавших от дефицита компонентов была линия B0, предназначенная для выпуска Lada Largus, XRAY, Renault Logan/Sandero.

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В Ижевске, где собирают семейства Lada Vesta, а 22 февраля начали выпуск машин в обновленной версии, тоже вынуждены были серьезно корректировать темпы сборки. Как указывает автор поста, с 28 марта (следующий понедельник) возможен перезапуск одной из конвейерных линий, но какой именно, пока не уточняется. Дальнейшие производственные планы тоже находятся под большим вопросом. Однако на АВТОВАЗе предпринимаются все возможные меры.

Фото: Яков Князев / ТАСС

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