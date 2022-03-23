АВТОВАЗ полностью остановил сборку автомобилей

Причиной стал серьезный дефицит комплектующих. По данным независимых источников, возможное восстановление работы одной из сборочных линий ожидается на следующей неделе.

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Обе промышленные площадки автогиганта остановили свои сборочные линии — заводы в Тольятти и Ижевске прекратили производство с 23 марта. Отметим, что информация носит неофициальный характер, ее со ссылкой на собственные источники дает ресурс Autograd News. Пресс-служба предприятия не распространяется о производственных планах, а всю свободно появляющуюся в сети информацию приравнивает к слухам.

По данным источника, остановка сборки произошла по причине «жесточайшего дефицита комплектующих», которые требуются для сборки всех моделей Lada и Renault.

Напомним, в последние несколько недель, по данным независимых источников, с сильными перебоями в Тольятти работала сборка Lada Granta и Niva Legend, почти не собирали Niva Travel, а одной из наиболее страдавших от дефицита компонентов была линия B0, предназначенная для выпуска Lada Largus, XRAY, Renault Logan/Sandero.

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В Ижевске, где собирают семейства Lada Vesta, а 22 февраля начали выпуск машин в обновленной версии , тоже вынуждены были серьезно корректировать темпы сборки. Как указывает автор поста, с 28 марта (следующий понедельник) возможен перезапуск одной из конвейерных линий, но какой именно, пока не уточняется. Дальнейшие производственные планы тоже находятся под большим вопросом. Однако на АВТОВАЗе предпринимаются все возможные меры.

В частности, с летнего периода на весну (с 4 апреля) перенесен корпоративный отпуск, в течение которого планируется накопить достаточный запас комплектующих.

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Фото: Яков Князев / ТАСС