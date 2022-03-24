Цифровые приборы и «планшет» мультимедиа новой Весты - первое видео

Похоже, в кадр снова попал предсерийный вариант, но на сей раз это не пара фото, а более информативный видеоролик.

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Официально салон обновленного семейства Lada Vesta FL еще не представлен, на старте серийного производства 22 февраля журналистам показали лишь внешний облик. Однако спустя месяц в сети появилось видео, дающее представление о том, как выглядит комбинация приборов в цифровом исполнении. Попала в кадр и мультимедийная система с большим экраном планшетной ориентации.

Напомним, такой комплект — цифровая приборка и «планшет» ММС — будет у Весты в топ-версии. Более простым комплектациям достанутся аналоговые приборы, позаимствованные у Renault Logan третьего поколения, и головное устройство в одном из двух вариантов — 2 DIN (мультимедийный центр с обычным дисплеем) или 1 DIN (магнитола).

Скорее всего, в попавшем в соцсети видео с люксовым вариантом исполнения передней панели не серийный автомобиль.

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На это указывает закрытая камуфляжной пленкой обивка дверей, которая свойственна предсерийным прототипам, находящимся на дорожных испытаниях. Поэтому сетовать на обширные блики комбинации приборов или иные недочеты не стоит — разумно считать, что на серийных машинах все будет немного по-другому. Остается дождаться официальной презентации.

Видео: YouTube / World of Motors