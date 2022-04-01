УАЗ неожиданно выкатил конкурента Аурусу — журнал За рулем

УАЗ неожиданно выкатил конкурента Аурусу

Пригодилась и заранее разработанная платформа нового поколения Патриота, и наработки по электрической теме.

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УАЗ, один из бывших участников процесса освоения производства моделей на Единой модульной платформе, легшей в основу Aurus, внезапно оказался по другую сторону. Оказывается, предприятие готовит полноценного конкурента модели Aurus Sedan. Новый UAZ Patriot Sedan, появление которого в серии ожидается в 2024 году, построен на платформе «Русского Прадо», идею которого УАЗ вынашивал несколько лет.

По инсайдерской информации, машина будет оснащена двигателем 2.7 ЗМЗ Pro, но форсированным до 193 л.с. и 285 Нм. Из-за сложившейся обстановки производителю пришлось ввести бюджетную комплектацию с механической коробкой передач и задним приводом, однако в будущем появится и  АКП, и версия 4х4.

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УАЗ неожиданно выкатил конкурента Аурусу

Не до конца ясно, как такую громадную работу по разработке новой модели удалось сохранить в тайне, но первое изображение представительского седана от УАЗа появилось только сейчас.

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Зато известно, что уже в базовой комплектации машина будет оснащаться продвинутыми системами ADAS (в частности, автопилотом 5-го уровня), а топ-версия проектируется как полностью электрическая с функцией пожизненной бесплатной зарядки на сети фирменных станций UAZZZ Charge.

Остается лишь дождаться, когда автомобиль появится в серии — с одной лишь оговоркой: это, на самом деле, первоапрельский розыгрыш от «За рулем».

Коллаж: «За рулем»

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