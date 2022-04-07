Как автопром будет жить под санкциями? Эксперт объяснил

Сможет ли промышленность России и, в частности, автопром выжить под санкциями? На форуме FinAuto-2022 на этот вопрос постарался ответить независимый эксперт Сергей Бургазлиев. Он отметил, что в ближайшее время число санкций против России может превысить 7 тысяч, и сравнил эту ситуацию с Ираном, более 40 лет живущим под санкциями, количество которых достигает 3616.
Бургазлиев напомнил, что Россию отрезали от американской и европейской финансовой систем, создали сложности в логистике. По мнению эксперта, действие этих ограничений, существенно подрывающих экономику, может сохраниться достаточно долго — как минимум год. Более всего пострадают финансовый, технологический и логистический секторы.
Что касается экспорта, то ограничения на него будут распространяться даже на электронику и полупроводники, изготовленные в Азии, но с помощью американского оборудования и технологий, то есть «азиатский сценарий», по мнению Бургазлиева, не панацея.
При этом он напомнил, что отечественные программы по локализации автомобилей целей так и не достигли, несмотря на созданные институты «опережающего развития». Россия использует импортные детали, потому что своих либо нет, либо они хуже по качеству.
Но инструменты поворота ситуации в позитивное русло все же есть. Подобно Ирану, Россия может научиться обходить часть наложенных ограничений, приводит выводы эксперта «Автостат». Во-первых, для этого потребуется создать транзитные компании и внедрять бартерные схемы — России, обладающей ценными ресурсами, есть что предложить для обмена. Во-вторых, можно создать электронную валюту со странами, с которыми Россия будет торговать.
- Пока же Минпромторг готовит новый технический регламент, позволяющий выпускать упрощенные версии автомобилей, а АВТОВАЗ уже назвал сроки появления таких машин.
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Фото: КАМАЗ