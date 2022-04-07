Эти машины уже почти не достать. И вот почему

Китайские и корейские автопроизводители не собираются уходить с российского авторынка, российские же заводы, чтобы меньше зависеть от поставок иностранных комплектующих, решили упростить свои автомобили — перевести на Евро-2 и убрать некоторые электронные системы.
А вот США, Европа и Япония решили не поставлять машины в Россию. Например, ЕС установил планку «не дороже 50 тысяч евро» (примерно 4,8 млн рублей), а Япония — «не дороже 6 млн йен» (приблизительно 4,2 млн рублей). США же вовсе запретили ввозить в Россию любую технику, если объем двигателя составляет более 50 кубических сантиметров.
Больше всего эти санкции ударили по премиальным автомобилям, что сыграло на руку, например, российскому седану Aurus Senat.
— Мы сейчас видим, что дефицит есть в сегменте премиальных авто. Дефицит был еще в прошлом году — в том числе из-за дефицита комплектующих, полупроводников. В премиальном сегменте больше автомобилей продается не из стока, а собираются под конкретного покупателя. Клиент приходит к дилеру и подбирает под себя пакет опций: цвет салона, двигатель, набор опций, и указывает особые свои пожелания. В базовых комплектациях такие автомобили никогда не продавались именно из-за запросов клиентов.
Поэтому сейчас этот рынок оказался в худшем положении — европейские, американские, японские производители не поставляют технику в Россию. Выбирать же из того, что есть, покупатели премиальных машин не привыкли.
Но все меняется, поэтому мы выкупили популярные модели легковых автомобилей, а также коммерческих и спецтехники. По сути, мы сделали онлайн-каталог с конкретными машинами, где клиент уже сам выбирает себе комплектацию, условия лизинга и бронирует машину. Это гарантирует ему сохранение стоимости автомобиля (она не меняется) и его наличие (из-под носа его никто не перекупит).
Но покупать премиальные машины по этой схеме (бери, что есть) захотят не все. Поэтому мы ожидаем, что в премиальном сегменте будет наибольшая просадка из-за отсутствия поставок под заказ в ближней срочной перспективе. Позже, не исключено, их начнут завозить по схеме параллельного импорта, но когда это произойдет, сказать сложно.
- А вот эти автомобили расхватывают, несмотря ни на какие кризисы.
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