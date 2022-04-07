Эти машины уже почти не достать. И вот почему

И самое главное — заменить их в России нечем.

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Китайские и корейские автопроизводители не собираются уходить с российского авторынка, российские же заводы, чтобы меньше зависеть от поставок иностранных комплектующих, решили упростить свои автомобили — перевести на Евро-2 и убрать некоторые электронные системы.

А вот США, Европа и Япония решили не поставлять машины в Россию. Например, ЕС установил планку «не дороже 50 тысяч евро» (примерно 4,8 млн рублей), а Япония — «не дороже 6 млн йен» (приблизительно 4,2 млн рублей). США же вовсе запретили ввозить в Россию любую технику, если объем двигателя составляет более 50 кубических сантиметров.

Больше всего эти санкции ударили по премиальным автомобилям, что сыграло на руку, например, российскому седану Aurus Senat.

директор по развитию бизнеса ГК «Альфа-Лизинг»:

— Мы сейчас видим, что дефицит есть в сегменте премиальных авто. Дефицит был еще в прошлом году — в том числе из-за дефицита комплектующих, полупроводников. В премиальном сегменте больше автомобилей продается не из стока, а собираются под конкретного покупателя. Клиент приходит к дилеру и подбирает под себя пакет опций: цвет салона, двигатель, набор опций, и указывает особые свои пожелания. В базовых комплектациях такие автомобили никогда не продавались именно из-за запросов клиентов.

Поэтому сейчас этот рынок оказался в худшем положении — европейские, американские, японские производители не поставляют технику в Россию. Выбирать же из того, что есть, покупатели премиальных машин не привыкли.

Но все меняется, поэтому мы выкупили популярные модели легковых автомобилей, а также коммерческих и спецтехники. По сути, мы сделали онлайн-каталог с конкретными машинами, где клиент уже сам выбирает себе комплектацию, условия лизинга и бронирует машину. Это гарантирует ему сохранение стоимости автомобиля (она не меняется) и его наличие (из-под носа его никто не перекупит).

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Но покупать премиальные машины по этой схеме (бери, что есть) захотят не все. Поэтому мы ожидаем, что в премиальном сегменте будет наибольшая просадка из-за отсутствия поставок под заказ в ближней срочной перспективе. Позже, не исключено, их начнут завозить по схеме параллельного импорта, но когда это произойдет, сказать сложно.

А вот эти автомобили расхватывают, несмотря ни на какие кризисы.

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