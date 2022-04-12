Российский дрон используют для перевозок людей и грузов

Особенно ценно, что в аппарате использовано минимум иностранных комплектующих и предполагается, что в следующей модификации он станет полностью российским.

Летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo представила компания «ЭФКО» и провела летные испытания. Аппарат способен уже сегодня совершать полеты дальностью до 20 км и развивать скорость до 100 км/ч. Он может перевозить грузы до 170 кг, и хотя длительность полета пока 20 минут, инженеры над этим работают.

Была смоделирована чрезвычайная ситуация — дрон доставил в место назначения медицинский груз массой 100 кг, а затем вернулся с условным пострадавшим весом 80 кг. Это показано на видео.

Кроме работы в условиях чрезвычайной ситуации модель имеет перспективы и в плане доставки грузов на «последней миле» логистической цепочки.

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За последние несколько месяцев команда Hi-Fly проделала серьезную работу по импортозамещению комплектующих летательного аппарата. В экосистеме проекта сегодня работают 25 отечественных компаний-разработчиков различных узлов и подсистем.

В представленной на видео версии БПЛА 70% комплектующих — российского производства. В следующей модификации летательный аппарат уже на 100% будет состоять из отечественных компонентов. Продолжаются работы над всепогодностью и безопасностью дрона.

Грузовой дрон стал вторым прототипом в линейке Hi-Fly после аэротакси, который компания показала в декабре 2021 года.

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Фото, видео: ГК «ЭФКО»