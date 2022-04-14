В России придумали прочный асфальт — журнал За рулем

В России придумали прочный асфальт

Первыми такое покрытие получили дороги Нижегородской, Тульской и Ростовской областей.

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В России разработана технология производства высокоэффективного резинового комплексного модификатора. Это оригинальная добавка к резиноасфальтобетону, которая улучшает эксплуатационные показатели дорожного покрытия. Еще один плюс — в производстве активно используется вторичное сырье, оно является основным элементом нового продукта.

Пресс-служба компании-разработчика ООО «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее общество Лукойла) сообщает, что резиновый комплексный модификатор РКМ-2 делается на основе резиновой крошки из переработанных крупногабаритных шин. Максимальный эффект от применения в асфальте этого модификатора достигается, если добавлять его в асфальт вместе с битумным вяжущим Roadliner МВНБ-Р. Причем смешивать компоненты можно прямо на асфальтобетонном заводе, что упрощает техпроцесс.

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Резиноасфальтобетонами с добавлением РКМ-2 и Roadliner МВНБ-Р можно покрывать автомобильные дороги с высокой транспортной нагрузкой, скоростных магистралей, а также покрытий дорог аэродромов, говорят в компании.

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Покрытие имеет повышенную стойкость к колейности, трещинам, особенно в условиях низких температур, а также увеличенную усталостную долговечность. Сообщается, что контрольные участки резиноасфальтобетонных покрытий уже успешно эксплуатируются на автомобильных дорогах в Нижегородской, Тульской и Ростовской областях.

Фото: ООО «ЛЛК-Интернешнл»

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