В России придумали прочный асфальт

В России разработана технология производства высокоэффективного резинового комплексного модификатора. Это оригинальная добавка к резиноасфальтобетону, которая улучшает эксплуатационные показатели дорожного покрытия. Еще один плюс — в производстве активно используется вторичное сырье, оно является основным элементом нового продукта.
Пресс-служба компании-разработчика ООО «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее общество Лукойла) сообщает, что резиновый комплексный модификатор РКМ-2 делается на основе резиновой крошки из переработанных крупногабаритных шин. Максимальный эффект от применения в асфальте этого модификатора достигается, если добавлять его в асфальт вместе с битумным вяжущим Roadliner МВНБ-Р. Причем смешивать компоненты можно прямо на асфальтобетонном заводе, что упрощает техпроцесс.
Резиноасфальтобетонами с добавлением РКМ-2 и Roadliner МВНБ-Р можно покрывать автомобильные дороги с высокой транспортной нагрузкой, скоростных магистралей, а также покрытий дорог аэродромов, говорят в компании.
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Фото: ООО «ЛЛК-Интернешнл»