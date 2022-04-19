«Волга-Днепр» совершила первый грузовой рейс в Индию и Бангладеш

В Россию доставлено 23 тонны детских и спортивных товаров, текстиля и обуви.

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» выполнила первый грузовой рейс по маршруту Москва — Дели (Индия) — Дакка (Бангладеш) и обратно. Рейс совершен по соглашению с правительством Москвы. Ил-76 приземлился в аэропорту Шереметьево, где груз обслуживает терминал «Москва Карго», сообщает в официальном Телеграм-канале пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дептранс уточняет, что самолет доставил в Южную Азию 18 тонн российских металлоконструкций, а в Москву вернулся с 23 тоннами детских и спортивных товаров, текстиля и обуви.

Мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Комиссии по повышению устойчивости экономики подписано соглашение с авиакомпанией «Волга-Днепр» о сотрудничестве, которое обеспечит стабильные и быстрые грузоперевозки между Москвой, городами России и зарубежными странами. Это соглашение позволяет авиакомпании работать в тех же объемах, что и раньше, обновлять авиапарк и сохранять рабочие места — в том числе для российских пилотов. Московскому бизнесу это дает возможность заказать любой необходимый товар за рубежом у крупнейшего грузового авиаперевозчика России», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что объем транспортного заказа со стороны Москвы составит около 9,5 млрд рублей. В свою очередь, управляющий директор «Волга-Днепр Москва» Федор Новиков заметил, что в сложившейся ситуации важно не только поддерживать текущие логистические цепочки, но и «выстраивать новые транспортные коридоры для стабильных поставок социально значимых грузов».

Новиков подчеркнул, что компания готова развивать географию полетов и увеличивать перечень товаров для бесперебойного обеспечения жителей Москвы. До конца 2022 года самолетами «Волга-Днепр» планируется доставить в столицу около 20 тысяч тонн различных грузов.

А разработанный в России дрон будет работать в условиях ЧС и в сфере доставок на «последней миле» — он перевозит медикаменты и людей.

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Фото: Телеграм / Дептранс Москвы