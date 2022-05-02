Редкий сплав: как в Казахстане переделывают машины из СССР — журнал За рулем

Редкий сплав: как в Казахстане переделывают машины из СССР

Любовь к советской технике неистребима на всей территории бывшего Союза, да и далеко за его пределами.

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С ходом времени эта любовь приобретает новые формы, проявляя оригинальный колорит и качество, переплавляясь через фантазию, технический бэкграунд и менталитет разных мастеров.

Youtube-канал Darkhan LowKz рассказывает о базирующемся в Алматы (Казахстан) тюнинг-ателье Vanush Tuning, который возглавляет выходец из Армении, бывший автогонщик Вануш.

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Получив звание мастера спорта международного класса по автоспорту и повесив шлем на гвоздь в конце нулевых, Вануш занялся тюнингом автомобилей ради собственного интереса. После реализации первых нескольких проектов стало понятно, что это может быть делом всей жизни. Сегодня на счету Vanush Tuning более 200 кастом-проектов, разошедшихся по самым разным уголкам планеты.

Львиная доля всех проектов Вануша это рестомоды: «натянутые» (иногда с расширением и занижением) на шасси люксовых японских седанов кузова советских автомобилей. Однако мастер стремится сохранять стиль, присущий эпохе: деликатно и исключительно по делу перекраивает отдельные части кузова, в покраске использует оригинальные оттенки и, при всех появившихся функциях комфорта, перекочевавших с «донора», строго выдерживает дизайн интерьеров, перешивкой которых занимается сын Карен. А оригинальные стекла для всех машин по спецзаказу делают на заводе «КазАвтоСтекло».

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Свежий проект пикап «по мотивам» ЗИЛ-130, оформленный в стиле Ford F-100 1950-х и базирующийся на шасси Chevrolet Suburban в сочетании с японским «сердцем» серии 3UZ объемом 4,3 литра... А в Vanush Tuning, строя параллельно около 30 клиентских машин, уже смотрят дальше раздумывая, какой советский автомобиль станет их следующим шоу-стоппером.

Видео: Youtube / Darkhan LowKz

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