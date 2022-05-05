Амнистия по «неопасным» нарушениям ПДД: мнение наших читателей — журнал За рулем

Амнистия по «неопасным» нарушениям ПДД: мнение наших читателей

Большинство автомобилистов хотели бы дать этой идее зеленый свет, но при одном условии.

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На прошлой неделе стало известно о новой инициативе от фракции ЛДПР — подготовленный законопроект подразумевает, что в период действия антироссийских санкций наказания по «не представляющим серьезной опасности» нарушениям ПДД будут отменены. Издание «За рулем» в своем аккаунте в Viber провело опрос среди подписчиков с целью выяснить, как они относятся к такой перспективе.

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Всего в голосовании приняло участие свыше 2300 человек. И только 177 из них (то есть около 7%) считают идею однозначно удачной — они выбрали вариант ответа «жизнь сейчас тяжелая, так что хорошая инициатива». Около 33% заняли кардинально иную позицию, заявив, что нарушители всегда должны нести наказание.

Амнистия по «неопасным» нарушениям ПДД: мнение наших читателей

А большинство — это около 1,4 тысячи, или 60% опрошенных, — полагает, что такой закон мог бы послужить во благо, если список нарушений, не представляющих серьезной опасности, будет составлен грамотно.

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Отметим, что сами законотворцы такого списка пока не опубликовали. Вместе с тем, однозначно заявлено, что серьезные проступки в этой связи не рассматриваются — в частности, точно не будут прощаться пьяное вождение, передача авто нетрезвому водителю и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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