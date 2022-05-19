Купить Москвич сможет каждый

Автомобили возрожденного бренда будут стоить недорого, пообещал помощник президента РФ.

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Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил на встрече с журналистами, что автомобили модельного ряда «Москвич» окажутся доступными по цене.

«То, что он будет доступен, я уверен, что это так будет. Это та модель, которая не предназначена, скажем, для каких-то люксовых классов. Это будет доступный автомобиль», — цитирует РИА «Новости» слова чиновника.

Напомним, что, уходя из России, компания Renault продала свой московский завод правительству столицы, а контрольный пакет акций АВТОВАЗа — ФГУП «НАМИ». Сумма сделки не разглашается, но ходят слухи, что она символическая — по одному рублю. Сделка подразумевает обратный выкуп завода и акций через шесть лет.

Москвич-2140, рисунок независимого дизайнера

Именно на купленном мэрией Москвы заводе планируется собирать автомобили под возрожденным брендом «Москвич». Сейчас идут переговоры о выпуске машин с китайскими компаниями, а в перспективе на конвейер должны встать отечественные электромобили, созданные совместно с КАМАЗом.

Салон Москвича-2140, рисунок независимого дизайнера

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«Уверен в том, что то, что предложил мэр Москвы — это очень важно именно сейчас, потому что построена вся инфраструктура, есть все оборудование, есть люди, которые работают. Поэтому, я думаю, что они смогут перейти на импортозамещение и выпустить автомобиль», — высказался Левитин.

Генеральный директор Renault Лука де Мео, комментируя уход компании из России и продажу активов, подчеркнул, что это ответственное решение в отношении 45 000 сотрудников, дающее возможность возврата в страну в будущем.

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Фото: RoDesign