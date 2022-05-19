Москва обсуждает сборку автомобилей с тремя китайскими компаниями — журнал За рулем

Москва обсуждает сборку автомобилей с тремя китайскими компаниями

Если договориться не удастся, производством самостоятельно займется привлеченный к решению проблемы КАМАЗ.

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Эксперт: 4 возможных модели на заводе «Москвич» (бывший Renault)

Столичные власти, Минпромторг и КАМАЗ ведут переговоры с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault заводе в Москве, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Среди основных кандидатов — JAC Motors, FAW и BYD, но в переговорах участвуют и другие предприятия из Китая.

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Речь о том, чтобы использовать одну из китайских автоплатформ для новой модели, которая будет выпускаться под брендом самого завода «Москвич» (бывший Renault).

Известно, что сейчас на заводе демонтируют линию Duster, она будет перенесена в Тольятти, где эту модель будут собирать под брендом Lada. Завод в течение ближайшего времени полностью перейдет во владение Правительства Москвы, и возврат будет невозможен, опцион по обратному выкупу распространяется только на бизнес в Тольятти.

Переговоры с китайскими партнерами должны завершиться в течение двух недель, все будет зависеть от условий, льгот, возможностей по логистике комплектующих, так как очевидно, что на первых порах доступна только крупноузловая сборка.

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Если договориться не удастся, производством легковых автомобилей самостоятельно займется КАМАЗ. Но у производителя нет своих сертифицированных моделей в легковом сегменте, поэтому ждать придется долго.

Концепция производства на «Москвиче» будет представлена в ближайшее время Правительством Москвы совместно с КАМАЗом.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров не стал отрицать, что переговоры с китайцами ведутся: «Да, обсуждаем. С несколькими производителями одновременно». С какими именно, он уточнять не стал.

Фото: Depositphotos

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