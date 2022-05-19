Москва обсуждает сборку автомобилей с тремя китайскими компаниями

Столичные власти, Минпромторг и КАМАЗ ведут переговоры с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault заводе в Москве, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке.
Среди основных кандидатов — JAC Motors, FAW и BYD, но в переговорах участвуют и другие предприятия из Китая.
Речь о том, чтобы использовать одну из китайских автоплатформ для новой модели, которая будет выпускаться под брендом самого завода «Москвич» (бывший Renault).
Известно, что сейчас на заводе демонтируют линию Duster, она будет перенесена в Тольятти, где эту модель будут собирать под брендом Lada. Завод в течение ближайшего времени полностью перейдет во владение Правительства Москвы, и возврат будет невозможен, опцион по обратному выкупу распространяется только на бизнес в Тольятти.
Переговоры с китайскими партнерами должны завершиться в течение двух недель, все будет зависеть от условий, льгот, возможностей по логистике комплектующих, так как очевидно, что на первых порах доступна только крупноузловая сборка.
Если договориться не удастся, производством легковых автомобилей самостоятельно займется КАМАЗ. Но у производителя нет своих сертифицированных моделей в легковом сегменте, поэтому ждать придется долго.
Концепция производства на «Москвиче» будет представлена в ближайшее время Правительством Москвы совместно с КАМАЗом.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров не стал отрицать, что переговоры с китайцами ведутся: «Да, обсуждаем. С несколькими производителями одновременно». С какими именно, он уточнять не стал.
- Разобравшись с заводом Renault, Минпромторг продолжит планомерную работу с другими автопроизводителями, которые приостановили свою деятельность в России.
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