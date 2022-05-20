Производство автомобилей сократилось в 2,5 раза

Страны ЕАЭС совместно выпустили всего около 20 тысяч автомобилей — эта апрельская цифра значительно ниже мартовской.

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В апреле страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) суммарно выпустили 19 928 легковых машин, предназначенных для продажи в России, подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат». Напомним, в ЕАЭС помимо России входят также Белоруссия и Казахстан. Указанное количество машин — это в 2,5 раза меньше, чем те же предприятия выпустили месяцем ранее, в марте, когда рынок РФ получил 50 тысяч новых легковых авто.

Главной причиной снижения объемов сборки автомобилей называется простой многих автозаводов, расположенных на территории России. В частности, сказался корпоративный отпуск, который АВТОВАЗ перенес с лета на 4–24 апреля. Отметим, что в мае волжский автогигант не смог запустить производство.

Помимо BMW, Автотор выпускает Kia и Hyundai — бренды, которые после февральских событий решили остаться в РФ. Незадолго до них завод запустил сборку нового Kia Sportage (на фото)

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Другие заводы в весенние месяцы тоже проводили отпуск и же полностью останавливали производство. Предприятие Volkswagen в Нижнем Новгороде остановилось еще в начале марта, как и производство BMW на «Автоторе» в Калининграде, и позитивных новостей по этим площадкам пока нет. Остановка Ульяновского автозавода получилась, конечно, менее драматичной: предприятие стояло с 30 апреля по 15 мая (а до этого 14 и 15 марта), после чего вернулось к работе.

Из нероссийских заводов можно выделить «БелДжи» в Республике Беларусь, откуда в Россию идут Geely Atlas Pro и Coolray: остановка тут наблюдалась с 16 марта и до 1 апреля.

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Фото: «Автотор»