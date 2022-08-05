«Санкционное» оборудование для машин, которое западные поставщики отказались поставлять в Россию, постепенно возвращается. Правда, поставляют его уже другие бренды.

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Granta вновь обзаведется подушками безопасности до конца августа этого года.

О сроках обновления антикризисной Гранты рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов во время презентации прототипа электрического Ларгуса.

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Необходимое количество компонентов уже накопили на заводе. Но совсем отказаться от «антикризисных» Лад пока не получится, трудности с запчастями еще есть. Непростая ситуация с системами ABS и ESP — на машины пытаются адаптировать китайское оборудование, но не всегда это выходит удачно.

Так, недавно на Ларгусы начали устанавливать антиблокировочую систему тормозов от китайской компании Trinova. Но во время испытаний она срабатывала некорректно, в итоге пришлось забраковать партию из нескольких сотен автомобилей.