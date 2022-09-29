4 важных достижения Максима Соколова на посту главы АВТОВАЗа

В свой день рождения президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов поделился с читателями «За рулем» планами предприятия.

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Пост президента и генерального директора АВТОВАЗа Максим Соколов занял 23 мая 2022 года. Всего за четыре месяца работы было сделано многое.

«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, внимательно следит за каждым достижением предприятия в сегодняшних непростых условиях. Например:

АВТОВАЗ быстро переключился на выпуск антикризисных Лад без дефицитных компонентов, что сохранило рабочие места и снизило дефицит машин в рознице. Завод вернулся к полной рабочей неделе, увеличив производство автомобилей. Внедрена новая технология покраски кузовов, значительно замедляющая коррозию. Принято решение о создании двух новых моделей и разработке более мощного двигателя для Нивы…

При этом тесная работа Максима Соколова с правительством позволяет ему продвигать востребованные обществом перемены. В частности, глава АВТОВАЗа высказывается за то, чтобы молодые родители имели возможность тратить маткапитал на покупку автомобиля.

Но можно ли сказать, что предприятием сегодня управляет правительство или правильнее говорить о сотрудничестве? Максим Соколов дал ясный ответ на этот вопрос с конкретными примерами.

, президент и генеральный директор АВТОВАЗа:

— То, что совет директоров компании возглавляет вице-премьер Денис Мантуров, позволяет нам надеяться, что при необходимости будет задействован госресурс.

Хороший пример — программа льготного кредитования. Она заметно оживила рынок. Посещаемость наших дилерских центров в августе увеличилась вдвое, и до 60% автомобилей Гранта мы продаем именно по льготным программам.

Важно, чтобы развивалась вся автомобильная отрасль. Только у АВТОВАЗа сейчас 1650 поставщиков комплектующих, сырья и материалов. В этой отрасли занято около 500 тысяч человек. В масштабах всей страны это количество еще больше — ведь не только АВТОВАЗ выпускает автомобили. И если мы вдвое увеличиваем выпуск, работает мультипликатор — развивается вся отрасль. А это, в свою очередь, работает на общую государственную задачу по достижению технологического суверенитета.

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«За рулем» поздравляет Максима Соколова с 54-летием и желает успехов в порученном ему деле!

Узнать больше об успехах АВТОВАЗа, планах предприятия, сроках их реализации и о многом другом вы можете в серии интервью с Максимом Соколовым:

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Фото: АВТОВАЗ