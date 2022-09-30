Стало известно, когда на Гранту вернется мотор 106 л.с.

Привычные двигатели ВАЗ вернутся на Гранту, Ларгус и Весту. А вот французских двигателей в обозримом будущем не предвидится.

К концу 2024 года АВТОВАЗ планирует запустить производство нового семейства Lada B-класса, но нынешняя Гранта в модельном ряду останется. Новая модель займет иную, чуть более высокую нишу, а Гранта будет закрывать сегмент лоу-кост. Однако после «антисанкционного» перезапуска производства в линейке моторов — лишь восьмиклапанник на 90 л.с...

А что с более производительными 16-клапанными двигателями? Напомним, в арсенале Гранты ранее значились 98-сильным мотор, с которым агрегатировалась АКП Jatco, и 106-сильный, идущий в паре с механикой. О планах по двигателям главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Для переднеприводных автомобилей мы пока выпускаем только 8‑клапанный мотор ВАЗ‑11182. В первом полугодии 2023 года запустим 16‑клапанный двигатель», — сказал Соколов.

Очевидно, перезапуск производства 16-клапанных моторов связан со сложностями по замене комплектующих от иностранных производителей — в частности, поршней Federal Mogul и форсунок Bosch.

Глава предприятия уточнил что французский мотор HR16, который до кризиса был частично локализован на АВТОВАЗе, освоить в ближайшее время возможности нет. Но у АВТОВАЗа есть и «другие варианты», информация о которых будет обнародована чуть позже.

АВТОВАЗ объявил массовый прием на работу — на разные должности хотят набрать до 4 тысяч человек.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: АВТОВАЗ