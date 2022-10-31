Еще один шинный бренд покидает Россию

Производитель заявил о продаже своих российских активов.

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Японская шинная марка Bridgestone распространила пресс-релиз, где говорится об уходе из России в течение ближайших нескольких месяцев. Сейчас компания ищет покупателя — это будет третья сторона или «местное управление».

В Bridgestone подчеркивают, что всесторонне рассмотрели ситуацию, учитывая интересы сотрудников, клиентов и поставщиков. В условиях неопределенности с поставками пришлось рассматривать возможность передачи бизнеса.

Мощность производства компании составляет 2,4 млн шин в год, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя Минпромторга. Завод бренда в Ульяновске остановился 18 марта. Более тысячи российских сотрудников продолжали получать зарплату и пользоваться льготами.

Ожидается, что процесс передачи активов займет несколько месяцев. В апреле шины Bridgestone включили в список товаров, которые можно ввозить без разрешения правообладателя.

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