Команда проекта по-прежнему испытывает сложности с выходом на «финишную прямую».

А именно — с постановкой на производство и предшествующей этому сертификацией машины. В одном из недавних постов в VK представители проекта рассказали, что для сертификации нужно иметь автомобиль в финальном варианте и после испытаний.

А кроме того, продолжаются финансовые трудности.

Сертификация требует огромных средств — это не миллион, не два и даже не десять. Проект реализуется на инициативном финансировании. «Большую часть средств мы изыскиваем самостоятельно, выполняя проекты сторонних заказчиков. Поэтому ПОКА нет поддержки проекта, сертификация для нас непосильна», — написал представитель проекта в VK.

Проект родстера Крым существует с 2013 года и реализуется силами студентов и преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана и других российских вузов. В 2020 году появилась информация, что в серийной сборке будет задействован АВТОВАЗ, но впоследствии эти данные не подтвердились. Кроме родстера команда проекта разработала также внедорожник Стрела.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: vk.com/crimea_roadster