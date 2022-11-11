Болид Михаэля Шумахера установил новый рекорд

Автомобиль ушел с молотка на аукционе RM Sotheby's за без малого 15 миллионов долларов.

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За рекордные 14,63 млн швейцарских франков (почти 15 млн долларов) был продан с аукциона формульный болид команды Ferrari. Именно на нем Михаэль Шумахер взял пять Гран-при из девяти в сезоне 2003 года.

Столь высокая цена продажи (предыдущий рекорд — 7,5 млн долларов) связана, в первую очередь, с послужным списком болида, сообщает издание Autoevolution. Болид стал самой ценной машиной в истории Формулы-1.

Имя нового владельца не сообщается. Известно только, что спорткар находится в прекрасном состоянии после глубокой реставрацию на заводе в Маранелло.

Он получил сертификат соответствия Ferrari Classiche и полностью готов к гонкам. Болид оснащен 3-х литровым V10, который развивает 845 л. с. и может раскручиваться до 19 000 об/мин.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Sotheby's, Rainer Jensen/ DPA/ PHOTAS