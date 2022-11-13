Смотрите, Москвичу 73 года и его никогда не реставрировали

Проясним, это вообще первая в истории марки Москвич модель, «четырехсотые» завод малолитражных автомобилей (ЗМА, позднее — МЗМА и АЗЛК) выпускал с 1946 по 1954 год, а прототипом для советской машины стал Opel Kadett K38, производившийся в Германии в 1937–1940 годах.
Вместе с появившимся позднее модернизированным Москвичом 401 до 1956 года было выпущено всего чуть более 216 тысяч седанов. Поэтому появление на улице такого автомобиля, причем раннего года выпуска, да еще в оригинальном состоянии и на полном ходу, сродни чуду.
Автомобиль очень привлекает внимание подольчан, пишет сообщество «Дальнобойщики». Судя по опубликованному видео, машина находится в молодых руках, которые, смеем надеяться, растут из правильного места. В ближайшее время «москвичок» поедет на реставрацию — пожелаем ему удачи и долгих лет!
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото, видео: vc.com