Еще одна Lada Vesta загорелась на ходу — журнал За рулем

Еще одна Lada Vesta загорелась на ходу

Будничное утро, масса людей спешит на работу… Подкапотное пространство одной из машин вспыхивает буквально за секунду.

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На этой неделе в Уфе прямо во время движения загорелся автомобиль. Инцидент c участием такси модели Lada Vesta произошел утром в четверг 10 ноября на пересечении улиц Заки Валиди и Новомостовой, сообщает Башинформ.

На место оперативно прибыли силы МЧС России, в результате инцидента ни водитель, ни другие участники движения не пострадали.

Кадры аварии быстро разлетелись по соцсетям. В комментариях пользователи высказывают мнение, что причиной пожара могло быть некачественно установленное ГБО.

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Как бы то ни было, а за последнее время зафиксировано уже несколько подобных инцидентов с участием Lada Vesta — например, в мае 2020-го, январе 2021-го и в сентябре 2022 года.

Еще одна Lada Vesta загорелась на ходу

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Скриншот YouTube

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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