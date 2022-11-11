Еще одна Lada Vesta загорелась на ходу

Будничное утро, масса людей спешит на работу… Подкапотное пространство одной из машин вспыхивает буквально за секунду.

На этой неделе в Уфе прямо во время движения загорелся автомобиль. Инцидент c участием такси модели Lada Vesta произошел утром в четверг 10 ноября на пересечении улиц Заки Валиди и Новомостовой, сообщает Башинформ.

На место оперативно прибыли силы МЧС России, в результате инцидента ни водитель, ни другие участники движения не пострадали.

Кадры аварии быстро разлетелись по соцсетям. В комментариях пользователи высказывают мнение, что причиной пожара могло быть некачественно установленное ГБО.

Как бы то ни было, а за последнее время зафиксировано уже несколько подобных инцидентов с участием Lada Vesta — например, в мае 2020-го, январе 2021-го и в сентябре 2022 года.

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Фото: Скриншот YouTube