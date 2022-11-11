Цена техосмотра вырастет: когда и на сколько — журнал За рулем

Цена техосмотра вырастет: когда и на сколько

Расчеты стоимости услуги отдали на откуп регионам.

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Единые для всей страны цены на прохождение технического осмотра вступили в силу с октября этого года. А не позднее 20 декабря субъекты РФ должны представить свои расчеты максимальной стоимости услуги в регионе. Новые цены начнут действовать с 1 января и будут применяться в течение всего календарного года.

Согласно приказу ФАС, расчеты могут быть проведены двумя способами. В первом случае регион должен предоставить обосновывающие материалы для изменения тарифов (затраты на проведение ТО, доходы и т.д.).

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Поскольку процесс этот трудоемкий, а данные должны передать не менее 50% аккредитованных операторов, то, скорее всего, на утверждение регионы направят цены, проиндексированные на уровень инфляции.

При этом минимальная цена техосмотра для легкового автомобиля не может быть ниже 913 рублей.

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Фото: depositphotos.com

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