«Последствия могут быть фатальными: эксперт об антифризах с метанолом

Контрафакт представляет серьезную опасность для двигателя.

Материалы по теме Прогревай правильно, чтобы не было мучительно больно за убитый автомат

Охлаждающие жидкости на основе метанола вывели из оборота более трех лет назад. Это стало итогом деятельности рабочей группы при Минпромторге, которая добилась изменений в правилах оборота метанола в автомобильной индустрии. Однако сейчас контрафактный антифриз вновь то тут, то там появляется в продаже.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин категорически не советует заливать его в автомобиль.

«Метанол имеет более низкую температуру закипания, чем этиленгликоль, который традиционно должен использоваться для производства автомобильного антифриза. В системе охлаждения такой антифриз закипает, что в конечном итоге ведет к перегреву двигателя, и последствия этого могут быть фатальными», — объяснил автоэксперт.

Перегрев двигателя, в свою очередь, может привести к необходимости дорогостоящего капитального ремонта мотора.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Газета.ru