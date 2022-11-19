«Последствия могут быть фатальными: эксперт об антифризах с метанолом

Охлаждающие жидкости на основе метанола вывели из оборота более трех лет назад. Это стало итогом деятельности рабочей группы при Минпромторге, которая добилась изменений в правилах оборота метанола в автомобильной индустрии. Однако сейчас контрафактный антифриз вновь то тут, то там появляется в продаже.
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин категорически не советует заливать его в автомобиль.
«Метанол имеет более низкую температуру закипания, чем этиленгликоль, который традиционно должен использоваться для производства автомобильного антифриза. В системе охлаждения такой антифриз закипает, что в конечном итоге ведет к перегреву двигателя, и последствия этого могут быть фатальными», — объяснил автоэксперт.
Перегрев двигателя, в свою очередь, может привести к необходимости дорогостоящего капитального ремонта мотора.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Газета.ru