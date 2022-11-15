Логотип Audi станет другим (но кольца останутся)

Немецкий автопроизводитель пошел по пути упрощения.

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Немецкая компания Audi объявила об обновлении фирменного логотипа.

Привычные всем сплетенные четыре кольца останутся, но будут они не трехмерными, а плоскими.

В базовом варианте логотип будет окрашен в черный и белый цвета.

Элементы нового фирменного стиля в ближайшее время появятся на центральных стойках кузовов автомобилей Audi: фирменным шрифтом Audi Type будут наноситься надписи с обозначением модели и ее модификации.

Новый логотип уже «прописался» на электрических кроссоверах Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron и Audi SQ8 e-tron.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото:Audi