ОСАГО отдадут Центробанку: что изменится для водителей

Соответствующий законопроект планируется принять до конца этого года.

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Центробанк планирует получить контроль над автоматизированной информационной системойОСАГО (АИС ОСАГО). Это должно повысить конкуренцию среди страховых компаний и позволит им формировать экономически обоснованные тарифы.

А вот для автомобилистов эти изменения будут связаны, в первую очередь, с ужесточением контроля: новый функционал системы позволит проверять полисы с помощью дорожных камер.

Система получит новое название — «АИС Страхование». Она даст возможность потребителям получать услуги страхования в цифровом формате (от заключения договора до получения возмещения).

Также в системе будет храниться вся история страхователя, что даст возможность при заключении договора учитывать все накопленные бонусы и коэффициенты.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Известия

Фото: коллаж «За рулем»