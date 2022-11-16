Новый кроссовер Mazda — скоро в продаже — журнал За рулем

Новый кроссовер Mazda — скоро в продаже

Он будет оснащаться рядным шестицилиндровым турбодвигателем и конкурировать с BMW X6.

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Новый CX-90 — флагман нового модельного ряда кроссоверов, которые изменят имидж марки. Это CX-90, CX-80, CX-70, CX-60, CX-50 и CX-30. Кстати, недавно в России в продаже появился кроссовер CX—4.

Mazda CX-90, как и CX-70, будет оснащаться рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, что подтвердили в компании. Есть предположение, что мотор станет частью гибридной силовой установки, так как Mazda обещала электрифицировать всю свою линейку автомобилей к 2030 году.

Новый кроссовер Mazda — скоро в продаже

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Пока неясно, заменит ли CX-90 продающийся сегодня кроссовер CX-9, который был представлен еще в 2015 году, или будет продаваться вместе с ним. Например, с выходом CX-50 продажи CX-5 не прекратились.

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Известно, что Mazda CX-90 будет трехрядным внедорожником, очень похожим на CX-9. Но по своим габаритам новинка будет больше. В компании разрабатывали ее для рынков, где предпочитают большие машины.

Опубликованный тизер нового CX-90 ничего не говорит о дизайне кроссовера, но в компании обещают, что автомобиль получит «самое смелое выражение дизайна Mazda на сегодняшний день». В продаже новинка появится в 2023 году.

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Фото: Mazda

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