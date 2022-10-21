Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер — журнал За рулем

Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер

Под капотом машины прячется совершенно новый шестицилиндровый двигатель. Дизельный.

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Новая дизельная Mazda CX-60 поступила в продажу в Великобритании. Несмотря на проблемы предприятия Mazda Sollers, японский автопроизводитель не планирует покидать рынок России (представительство Mazda и завод, по сути, два разных бизнеса). Следовательно, дизельная Mazda CX-60 может появиться и у нас.

Стоимость кроссовера в Англии составляет от 42 990 фунтов стерлингов, или 3 млн рублей по сегодняшнему курсу. За эти деньги покупатель получит 197-сильную версию 3,3-литрового 48-вольтового двигателя e-Skyactiv D с технологией мягкого гибрида, а также уровень комплектации Exclusive-Line.

Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер

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За 45 630 фунтов стерлингов, или 3,16 млн рублей, мощность двигателя составит 251 л.с., благодаря чему кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды.

Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер

В более богатых комплектациях Homura и Takuma кроссовер Mazda CX-60 стоит 48 380 и 50 730 фунтов стерлингов соответственно (3,35 млн и 3,5 млн рублей).

Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер

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Выпустив CX-60, Mazda начала, по сути, конкурировать с Audi и BMW. У кроссовера роскошный салон, элегантный дизайн и отличная управляемость. Главным же конкурентом стал BMW X3, который дороже новой Мазды примерно на 1000 фунтов стерлингов.

Фото: Mazda

Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер

Под капотом машины прячется совершенно новый шестицилиндровый двигатель. Дизельный.

Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер — фото 1366493Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер — фото 1366494Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер — фото 1366495Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер
Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер

Под капотом машины прячется совершенно новый шестицилиндровый двигатель. Дизельный.

Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер — фото 1366495Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер — фото 1366494Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер — фото 1366493Новая Mazda CX-60 — названы цены на кроссовер
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